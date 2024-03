Müllproblem am Dornheckensee „Wir sind nicht die Sittenwächter der Nation, wir sind für den Wald da“

Wie ein aussichtsloser Kampf gegen Windmühlen erscheint die Arbeit, zu der sich Inga Schultes hin und wieder aufrafft. Dennoch begibt sie sich immer mal wieder mit Handschuhen und Mülltüten vom Parkplatz Dornheckensee aus in den Wald und sammelt ein wenig von dem auf, was dort hinterlassen wird: Der Parkplatz ist ein beliebter und auf entsprechenden Internetseiten aufgeführter Schauplatz für das sogenannte Gay Cruising (siehe Infokasten). Was sie dort aufhebt, sind benutzte Kondome, die dazugehörigen Verpackungen, Taschentücher und anderes.