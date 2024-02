Polizei sucht Zeugen Autofahrer spricht Kinder in Holzlar an

Holzlar · Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag einige Kinder in Holzlar angesprochen und sie gebeten, in sein Fahrzeug einzusteigen. Die Kinder reagierten souverän. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

22.02.2024 , 17:44 Uhr

Die Polizei will in den nächsten Tagen in Holzlar besonders Präsenz zeigen. Foto: dpa/Fabian Strauch





Von Sascha Stienen Redakteur Bonn