Schaden von rund 120.000 Euro : Mehrere Autos geraten auf Bonner Parkplatz in Brand

Mehrere Autos, darunter ein Hybridfahrzeug, gerieten in der Nacht zu Samstag in Holzlar in Brand. Foto: Ulrich Felsmann

Holzlar In Bonn-Holzlar haben in der Nacht zu Samstag mehrere Autos gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 120.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

Bei dem Brand mehrerer geparkter Autos in Bonn-Holzlar ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr schätzte diesen am Samstagmorgen auf rund 120.000 Euro. Auf der Straße An der Vogelweide fingen in der Nacht zu Samstag gegen 0.45 Uhr die Fahrzeuge Feuer.