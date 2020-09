Mutmaßlicher Mord in Beuel : Enkel soll 86-Jährige aus Habgier getötet haben

In der Alten Bonner Straße in Holzlar ist eine 86-Jährige mutmaßlich von ihrem 35-jährigen Enkel umgebracht worden. Er soll zwei Bekannte als Komplizen gehabt haben. Foto: Nicolas Ottersbach

Beuel Nach dem Tod einer 86-Jährigen in Bonn-Holzlar gehen die Ermittler von einem heimtückischen Mord aus Habgier aus. Neben dem Enkel der Frau sitzen noch zwei Bekannte des Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Im Fall einer 86-Jährigen, die tot im Garten ihres Hauses an der Alten Bonner Straße in Holzlar gefunden wurde , hat der Haftrichter gegen drei Personen Haftbefehl erlassen.

Zum Hergang: Eine Nachbarin hörte am 16. September gegen 22.20 Uhr Schreie auf dem Grundstück und beobachtete dort einen Mann. Sofort rief sie bei der Polizei an. Die Einsatzkräfte fanden dann die tote Seniorin. Der Tatverdächtige, der 35-jährige Enkel der Frau, war noch dort und wurde laut Polizei festgenommen. Eine Mordkommission unter Leitung von Thomas Winterscheidt in Abstimmung mit Staatsanwältin Carola Stangier übernahm die Ermittlungen am Tatort.