Hochwasser-Rückhaltebecken in Bonn-Beuel Holzlarer See ist nach einigen Schwierigkeiten fertig renaturiert

Holzlarer See und Holtorfer Bach haben der Stadt Bonn in den zurückliegenden zehn Jahren viel Kopfzerbrechen bereitet – allen voran Tiefbauamtsleiter Peter Esch. Anfangs musste die Stadt viel Überzeugungsarbeit leisten, um den Widerstand in der Bevölkerung zu brechen. Die Holzlarer wollten ihren See unbedingt behalten und waren entsetzt, als die Stadt das Ablassen des Wassers ankündigte. Jetzt sind alle Bauarbeiten fertig und die Gewässer und die Landschaft beeindrucken durch ihre Natürlichkeit.