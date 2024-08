Bauvorhaben von Bonn-Netz Warum ein neuer Funksendemast im Ennert errichtet wird

Die Beueler Bezirksvertretung beschäftigt sich in ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 21. August, mit dem geplanten Bau eines Funksendemastes bei Oberholtorf. In einer entsprechenden Anfrage der CDU-Bezirksfraktion berichten die Antragsteller Volker Schwab und Marco Rudolph, dass sie momentan viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern dazu erhielten.