Foodtrucks am Rheinufer Alle Infos zum Street-Food-Festival in Beuel

Im September findet wieder ein Street-Food-Festival in Beuel statt. Vom 15. bis zum 17. September 2023 können Besucherinnen und Besucher am Rheinufer unweit der Kennedybrücke die Vielfalt der internationalen Küche entdecken. Rund 30 Foodtrucks und Stände bieten Mahlzeiten aus aller Welt an.