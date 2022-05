Stadt Bonn, NRW.Urban und Trägerverein verhandeln : Jugendfarm will Lisa-Rosa-Hoff übernehmen

„Bauer Dopfer“ alias Peter Kunze will die Pflege von Tinker-Stute Dolly und den anderen Farmtieren in jüngere Hände übergeben. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Bauer Dopfer ist ein Original. Generationen von Stadtkindern hat er auf seinem Lisa-Rosa-Hoff mit Tieren und Pflanzen in Kontakt gebracht. Doch nun geht er in Ruhestand. Seinen Hof will die Jugendfarm Bonn übernehmen und fortführen.

Eine Lösung für den Weiterbetrieb des Lisa-Rosa-Hoffs in Vilich-Müldorf bahnt sich an. Der in Pützchen ansässige Verein Jugendfarm Bonn hat sein grundsätzliches Interesse an der Übernahme des Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche an der Bundesgrenzschutzstraße bekundet.

Bei einem Gedankenaustausch im Beueler Rathaus mit Vertretern von Verwaltung, Jugendfarm, Bürgerverein Vilich-Müldorf und Hofbetreiber haben alle Seiten erklärt, eine Zusammenarbeit anzustreben, mit dem Ziel, in absehbarer Zeit die Trägerschaft in die Hände der Jugendfarm zu übergeben.

Areal ist 5000 Quadratmeter groß

Bauer Dopfer alias Peter Kunze hatte vor Wochen angekündigt, nach 45 Jahren Farmleitung in Ruhestand gehen zu wollen. Als Stefan Dülberg, Geschäftsführer der Jugendfarm Bonn e. V., von der Absicht erfuhr, meldete er umgehend Interesse an: „Wir sind schon seit längerer Zeit auf der Suche nach weiteren Flächen. Der Lisa-Rosa-Hoff passt gut in unser Angebotskonzept.“

Allerdings will Dülberg mit der Stadt Bonn vorab klären, welche Freizeitnutzungen auf dem circa 5000 Quadratmeter großen Areal zulässig sind. Auch ein dauerhafter Wasseranschluss ist aus Sicht der Jugendfarm wünschenswert.

Peter Kunze und Stefan Dülberg wollen gemeinsam in einem nächsten Schritt Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn persönlich über die geplante Bauernhof-Übernahme informieren und um Unterstützung der Beueler Kommunalpolitik bitten.

Diese Hilfestellung erscheint offensichtlich auch erforderlich, weil der Pachtvertrag zwischen Peter Kunze und der NRW.Urban, Liegenschaftsverwalter und -entwickler für Kommunen, geändert werden muss. Darin ist zum Beispiel geregelt, dass der Pächter das Grundstück auf seine Kosten in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen muss, wenn der Pachtvertrag endet.

Finanzielles Risiko ist Privatleuten zu groß

Dieser Aspekt hatte unter anderem dazu geführt, dass Familie Jamoul aus Vilich-Müldorf, die mit „Bauer Dopfer“ befreundet ist, nicht wie geplant seine Nachfolge antreten wird. Das finanzielle Risiko ist der syrischen Familie zu groß.

Peter Kunze gibt sich nach den Gesprächen jedenfalls zuversichtlich: „Die angestrebte Lösung sagt mir sehr zu. Mithilfe der Politik werden wir das Ziel sicherlich erreichen.“ Der 78-Jährige hofft auf eine baldige Klärung.

Die Übernahme des Hofs durch die Jugendfarm bietet sich auch deshalb an, weil in den nächsten Jahren der Wohnpark II in Vilich-Müldorf in unmittelbarer Nachbarschaft errichtet werden soll. Dort soll Wohnraum für bis zu 1000 Menschen geschaffen werden. Die Jugendfarm wäre dann in der Lage, ortsnah ein Kinder- und Freizeitangebot für die dann dort lebenden Familien anbieten zu können. „Wir unterstützen diese Vorgehensweise gerne und sind auch bereit, uns künftig an Aktivitäten zu beteiligen“, sagte Thomas Biedermann, Vorsitzender des Bürgervereins Vilich-Müldorf.

Der Tag des Abschieds steht jedenfalls bevor: Peter Kunze muss seinen Lisa-Rosa-Hoff in jüngere Hände übergeben. Weil seine Gesundheit angeschlagen ist, muss er ab sofort kürzertreten. „Diese Entscheidung fällt mir sehr schwer, aber die Ärzte haben mir dringend dazu geraten“, sagte er dem GA.

Laut Kunze ist sein Farmgrundstück offiziell als Ausgleichsfläche für den Wohnpark I in Vilich-Müldorf qualifiziert. „Früher habe ich immer auf den Kommunalpolitiker Hans Lennarz bauen können, der meine Kinder- und Jugendeinrichtung stets unterstützt hat“, so Kunze, der jetzt seine Hoffnungen auf die aktuelle Politiker-Generation setzt.

Bauer Dopfer, wie sich Kunze seit 45 Jahren nennt, wird seine Nachfolger noch so lange unterstützen, wie es seine Kraft erlaubt. „Wenn ich noch gebraucht werden sollte, werde ich gerne helfen.“

Für die Kinder aus dem Beueler Nordosten bleibt vorerst alles beim Alten: Der Lisa-Rosa-Hoff bleibt für sie samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. „Meine kleine Arche Noah ist ein Rückzugsgebiet für viele Haus- und Hoftiere. In den fast fünf Jahrzehnten habe ich hier weit mehr als 1000 Kinder und Jugendliche betreut und sie mit Tieren vertraut gemacht“, betont Kunze.