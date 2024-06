Noch Plätze frei Jugendliche können an Austausch nach Tunesien teilnehmen

In den beiden Programmphasen, die im Sommer und Herbst stattfinden, erwartet die Teilnehmer in Bonn und Mahdia ein abwechslungsreiches Programm mit Workshops und Ausflügen. Die erste Woche findet in den Sommerferien in Bonn statt, die zweite Woche in den Herbstferien in Tunesien.