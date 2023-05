Nachfolge-Christi-Kirche Was bedeutet für Jugendliche aus Beuel die Konfirmation?

Die Jugendlichen dürfen die Pfarrerin duzen. Einige der jungen Leute nehmen das Angebot auch an. Im August des vergangenen Jahres begannen die Konfirmanden mit einem Gottesdienst zum Auftakt. Danach trafen sie sich einmal im Monat zur Vorbereitung auf ihre Konfirmation, die am kommenden Wochenende stattfindet, aufgeteilt in vier Gruppen. Am Samstag und am Sonntag wird es je zwei Gottesdienste geben, zu denen jeweils rund 200 Besucher erwartet werden. Der GA war bei der Generalprobe dabei und hat mit den neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie mit der Pfarrerin gesprochen. „Ihr könnt euch ganz auf mich verlassen. Es wird niemand gestresst sein“, versichert Ebba-Christina Kompa den Jugendlichen. Die Handauflegung und den Ablauf haben sie am Dienstagnachmittag in der Nachfolge-Christi-Kirche in Beuel-Süd geprobt, damit am großen Tag nichts schief läuft.