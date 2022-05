„Jecken sammeln Masken!“ : Beueler Karnevalistinnen setzen Zeichen für Umweltschutz

Beuel Damencorps der LiKüRa Ehrengarde sammelt am Beueler Rheinufer weggeworfene Schutzmasken. Den nächsten Termin für ihre Umweltaktion haben die Frauen für den 12. Juni anvisiert.

Am Sonntagnachmittag trafen sich sieben Frauen des Damencorps der LiKüRa Ehrengarde zu einer neu ins Leben gerufenen Müllsammelaktion unter dem Motto „Jecken sammeln Masken!“ am Rhein in Beuel. Treffpunkt war der Biergarten „Blauer Affe“, um von dort aus in die umliegenden Grünanlagen am Rheinufer auszuschwärmen. Mit Müllbeuteln bewaffnet gingen sie auf Pirsch nach verlorenen und weggeworfenen Corona-Masken. Die rund anderthalbstündigen Aktion, wurde auch genutzt, um auch anderen Müll einzusammeln.