Gedanken zur angebrachten Karte : Das Rätsel um das Gedicht an der Kennedybrücke

Dieses Gedicht an der Kennedbrücke macht neugierig. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Rätsel machen neugierig - nicht nur in Krimis oder in Escape-Rooms. Auch ein seltsames Gedicht an der Kennedybrücke macht derzeit neugierig, meint GA-Redakteur Richard Bongartz.

Der Mensch ist neugierig und wird vom Unbekannten fast schon magnetisch angezogen. Vor allem wenn dabei noch Herausforderungen auf ihn warten. Nicht umsonst versetzen schon Buchtitel wie „Das Rätsel der Sandbank“, „Das russische Rätsel“, „Ein Rätsel auf blauschwarzem Grund“ oder „Das Rätsel der Templer“ einen so sehr in Aufregung, dass man die Romane am liebsten lesen würde. Was gibt es da wohl für Geheimnisse?

So funktioniert auch das Whodunit-Prinzip der Krimis, wo man Seite um Seite mitraten kann und will, wer am Ende der Mörder ist. Manche lassen sich in ihrer Freizeit auch freiwillig einsperren, um dann in 60 Minuten hoffentlich erfolgreich aus einem der Bonner Escape-Rooms mit vielversprechenden Titeln wie „Timebreak“ oder „Fluchtgefahr“ zu entkommen. Oder eben auch nicht, wenn es zu harte Nüsse zu knacken galt. Aber keine Angst, übernachten muss letztlich niemand an solch einem mystischen Ort. Die Gefangenschaft endet im Falle des Scheiterns allein schon deshalb, weil die nächste Gruppe auf den Nervenkitzel wartet.