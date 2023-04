Abstimmung in der Bezirksvertretung Keine Mehrheit für mehrere Beueler Großprojekte

Die grün-rot-rote Koalition in der Beueler Bezirksvertretung (BV) hat am Montagabend zum ersten Mal erfahren müssen, dass eine Mehrheit von nur einer Stimme sehr schnell ins Wanken geraten kann. Weil Beuels ehemalige Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn (Grüne) aus persönlichen Gründen nicht an der Aprilsitzung teilnehmen konnte, gab es an diesem Abend für die Koalition keine Stimmenmehrheit aus den eigenen Reihen. Die Hoffnung, dass der eine oder andere Oppositionspolitiker im Sinne der Koalition abstimmt, platzte gerade bei den wichtigen Tagesordnungspunkten schnell.