Hip-Hop-Tänzer aus Simbabwe Kelvin Jones und Freunde präsentieren afrikanischen Hip-Hop im Pantheon

Anschließend unterschrieb der junge Musiker bei Four Music und nahm 2015 in Berlin das Album „Stop the Moment“ auf, das Platz 71 der deutschen und Platz 55 der Schweizer Charts erreichte. 2018 erschien „Only Thing We Know“, und im Mai 2020 trat er beim Free European Song Contest für Großbritannien mit seinem Song „Friends“ an. Deutsche TV-Zuschauer kennen Jones auch durch seine Teilnahme an der Fernsehshow „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ im Jahr 2022.