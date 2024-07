Elterninitiative in Not Kita-Neubau in Beuel verzögert sich weiter

Beuel · Der Neubau der Kita an der Limpericher Straße verzögert sich weiter. Die Elterninitiative Kids e. V. fürchtet, dann entstehende Mehrkosten selbst tragen zu müssen. Was die CDU in einem offenen Brief an die OB fordert und was die Stadt nun machen will.

12.07.2024 , 05:00 Uhr

Es gibt Verzögerungen beim Neubau für die Kita-Kids an der Limpericher Straße 122b. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn