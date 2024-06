Gehweg-Parken in Oberkassel „Über Nacht hatte plötzlich jeder sein 55-Euro-Knöllchen“

Nach den unerwarteten Bußgeldbescheiden in der Hermannstraße hat der städtische Ordnungsdienst nun auch in der Kalkuhlstraße in Oberkassel vermehrt Verwarnungen ausgesprochen. „Über Nacht hatte plötzlich jeder sein 55-Euro-Knöllchen“, berichtet Miriam Mackowiak, die an der Straße wohnt, aber keinen eigenen Stellplatz hat. „Es ist völlig unverständlich, dass Autos nun dort verwarnt werden, wo sie seit Jahrzehnten unbehelligt geparkt haben.“