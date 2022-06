Stadat Bonn kooperiert mit Starköchin : Ernährung in Kitas soll verbessert werden

Sarah Wiener und ihre Stiftung

Sarah Wiener, Jahrgang 1962, wuchs in Wien auf und begann ihre Laufbahn in der Gastronomie mit 24 Jahren in Berlin, wo sie unter anderem in einem Restaurant ihres Vaters in der Küche erste Back- und Kocherfahrungen sammelte. 1990 gründete sie ein Catering-Unternehmen und versorgte unter anderem Filmcrews. 1999 folgte das erste Restaurant in Berlin, es folgten weitere Filialen. Wiener schreibt Kolumnen, hat eine Radioshow, tritt in Kochshows, Fernsehserien und anderen Formaten auf und hatte auch ihre eigene Kochsendung.

Im Sarah Wiener Kochspiel bringt sie Kindern am Computer Kochgrundlagen und gesunde Ernährung bei. Das passt zu ihrem Engagement in ihrer Stiftung, die sie 2007 gründete. Sie will Kindern eine Kocherfahrung ermöglichen, denn: „Nur eigene Erfahrung macht Wissen über Ernährung greifbar.“ Und zwar so früh wie möglich. Dazu gehört auch, ihnen mit Besuchen auf Bauernhöfen zu zeigen, wo Lebensmittel herkommen und sie für nachhaltige Ernährung zu sensibilisieren. Daneben setzt sich Wiener für artgerechte Tierzucht ein und kämpft seit 2019 im Europaparlament für die Grünen um nachhaltige Landwirtschaft, gesunde Ernährung und Biodiversität. Infos auf sw-stiftung.de. kpo