Kurz hinter der Tunnelausfahrt Unfall auf B42 bei Oberkassel war mutmaßlicher Rennunfall

Grund für den Unfall auf der B42 zwischen Oberdollendorf und dem Autobahnkreuz Bonn-Ost am Mittwochabend könnte mutmaßlich ein Autorennen gewesen sein. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach seien ein 22-Jähriger und ein 31-Jähriger an dem Unfall beteiligt gewesen. Beide Männer sollen aus Königswinter stammen.