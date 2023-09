Stilles Örtchen am Beueler Rheinufer Erste öffentliche Komposttoilette in Bonn eröffnet

„Die Anlage ist außerdem nicht an den Strom angeschlossen“, so Anna Schäfer vom Städtischen Gebäudemanagement Bonn (SGB). Die Beleuchtung funktioniere über eine Solaranlage auf dem Dach. Da die Toilette sehr nah am Rheinufer steht, sei man sich der Hochwasserproblematik bewusst. Die Anlage sei aber portabel und könne zur Not weggehoben werden, so Schäfer.