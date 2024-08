Vorschläge der Politiker Gefährliche Kreuzung an der Kennedybrücke soll sicherer werden

In dieser Woche startet die Schule wieder, was sich erfahrungsgemäß auch auf den Verkehr auswirken wird. Denn mit dem Ferienende kommt wieder Bewegung auf Beuels Straßen. Auch auf dem Abschnitt zwischen Kennedybrücke und Konrad-Adenauer-Platz wird dann wieder reger Verkehr herrschen. Mit den Gefahrenstellen im Bereich der viel befahrenen Kreuzung setzen sich am Mittwoch in der Bezirksvertretung Beuel einmal mehr die heimischen Bezirksverordneten auseinander. Zwei Anträge stehen auf der Tagesordnung der Sitzung, die um 17 Uhr im Beueler Rathaus beginnt.