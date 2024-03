Ausstellung der Städtepartner Künstler aus Mirecourt und Beuel stellen im Rathaus aus

„Wir wollen damit Künstlern die Möglichkeit geben, gemeinsam auszustellen und sie so in Kontakt miteinander bringen“, sagt Elke Kiesel von der Bezirksverwaltungsstelle. Vor allem die Mischung der gezeigten Objekte machte in den vergangenen 30 Jahren den Reiz dieser Schau aus. Gezeigt werden sollen erneut Malereien (Öl, Acryl, Aquarell), Skulpturen, Fotografien, Collagen oder Arbeiten aus Stoff. „Wir sind für alles offen“, sagt Kiesel. „Hauptsache ist, dass verschiedene Facetten zu sehen sein werden“, ergänzt sie.