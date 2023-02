Interview mit Andreas Berger : Trompeten bestimmen sein Leben

Querbeat, Druckluft, Köbesse und Co. : Bonner Bands verraten, was die Jecken in dieser Session erwartet Was wäre der Karneval ohne Bands? Ganz schön trist. Musiker aus Bonn und der Region verraten, was die Jecken in dieser Session erwartet. Von Querbeat über Druckluft bis zu den Köbessen.