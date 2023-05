Ärgernis für Anwohner Carsharing-Fahrzeuge blockieren Parkplätze in Limperich

Wer durch die Limpericher Straße, die Elsa-Brändström-Straße oder die Ringstraße in Limperich fährt, kann die schwarzen Autos mit der weißen Aufschrift und Berliner Kennzeichen kaum übersehen. Denn die Fahrzeuge des Carsharing-Anbieters Miles parken aktuell in großer Menge am Straßenrand. Besonders viele der Miles-Fahrzeuge, teilweise sind es elf Stück, stehen hintereinander entlang der Straße Auf dem Grendt.