Mordkommission ermittelt in Bonn-Limperich : Mann stirbt nach Auseinandersetzung an schweren Verletzungen

Mann stirbt nach Auseinandersetzung an schweren Verletzungen

Mordkommission ermittelt in Bonn-Limperich

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts in Bonn-Limperich. Foto: Axel Vogel

Update Nach einer Auseinandersetzung ist am frühen Freitagmorgen ein Mann in Bonn-Limperich seinen schweren Verletzungen erlegen. Eine Mordkommission ermittelt. Bislang konnte die Polizei keinen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Polizei Bonn ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts in Limperich. Zeugen hatten gegen 5.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten wurde ein Mann schwer verletzt auf der Straße aufgefunden, er erlag kurze Zeit später trotz notärztlicher Behandlung seinen Verletzungen.

Die Tat hat sich in der Kreuzherrenstraße, Ecke An der Linde zugetragen. Die Straße ist derzeit wegen der „sehr komplexen Spurenlage“, zwischen Bahnübergang und Königswinterer Straße komplett gesperrt, weil die Polizei in diesem Bereich Spuren sichert, erklärte Polizeisprecher Robert Scholten. Eine Mordkommission ermittelt.