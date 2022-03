Mordkommission ermittelt in Bonn-Limperich : 58-Jähriger nach Streit an Stichverletzungen gestorben

Update Nach einer Auseinandersetzung ist am frühen Freitagmorgen ein Mann in Bonn-Limperich seinen schweren Verletzungen erlegen. Eine Mordkommission ermittelt. Bislang konnte die Polizei keinen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Tat trug sich in der Kreuzherrenstraße, Ecke An der Linde zu. Die Kreuzherrenstraße wurde wegen der „sehr komplexen Spurenlage“ zwischen Bahnübergang und Königswinterer Straße komplett gesperrt, weil die Polizei in diesem Bereich Spuren sicherte, erklärte Polizeisprecher Robert Scholten. Eine Mordkommission ermittelt. Nach Abschluss der Spurensicherung wird der Verstorbene rechtsmedizinisch untersucht.

Ein Täter konnte bislang nicht festgenommen werden. Zeugenhinweise deuten darauf hin, dass kurz nach dem Tatzeitpunkt eine männliche Person, die etwa 1,80 Meter groß ist und mit einem Kapuzenpulli und Rucksack bekleidet war, vom Tatort in Richtung Königswinterer Straße und anschließend in Richtung eines Schnellrestaurants davongelaufen ist. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise von Zeugen, die zum Tatzeitpunkt an der nahegelegenen Bahnhaltestelle Bonn-Limperich unterwegs waren. Zeugen können sich unter 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.