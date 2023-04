Infotag am 30. April Beueler entwickelt offene Werkstatt für alle

Seine Schreinerei beschreibt er als einen Ort, an dem schon immer unkonventionelle Projekte Raum fanden. So baute er unter anderem einen mobilen Pizzaofen, eine geodätische Kuppel für die Grüne Spielstadt des Wissenschaftsladens Bonn und Solarstrom betriebene Lautsprecherboxen für einen Demowagen der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future. Seine Schreinerei will er nicht nur für den eigenen Broterwerb nutzen. Bereits seit zwei Jahren bietet er einmal wöchentlich offene Werkstattabende an. „Das war mein Experimentierfeld für das neue große Projekt.“