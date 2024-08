Unfall in Bonn 68-Jähriger stirbt eine Woche nach Sturz mit Pedelec

Ein 68-jähriger Mann ist am Sonntag an seinen lebensgefährlichen Verletzungen aus einem Pedelec-Unfall vor etwa einer Woche gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Mann war am 11. August gegen Mitternacht auf der abschüssigen Siebengebirgsstraße unterwegs gewesen, als er der Polizei zufolge aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Rad verloren habe. Der Mann soll nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, gegen zwei abgestellte Autos gestoßen und dann gestürzt sein.