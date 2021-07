Foto-Fahndung der Polizei : Unbekannte raubten 25-Jährigen in Bonn aus

Unbekannte raubten 25-Jährigen in Bonn aus

Bonn Ein 25-Jähriger ist in Bonn-Pützchen von zwei Männern ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den beiden Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Zwei Männer sollen im Februar einen 25-Jährigen in Pützchen ausgeraubt haben. Nun sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach den Verdächtigen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Männer am 20. Februar gegen 1.25 Uhr den 25-Jährigen auf der Everhardstraße zunächst bedroht und dann aufgefordert haben, ihnen seine Wertgegenstände zu geben. Als der Mann sich weigerte, drückten ihn die Täter in ein Gebüsch. Daraufhin gab der 25-Jährige ihnen das Handy und das Portmonee.