Unfall in Bonn Mann nach Sturz von Pedelec lebensgefährlich verletzt

Bei dem Sturz verletzte sich der Mann so schwer, dass er bei Eintreffen der Polizei nicht ansprechbar war. Ein Notarzt versorgte den Mann vor Ort und Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach Auskunft der Ärzte konnten sie am Montagmorgen eine Lebensgefahr nicht ausschließen.