Zeugen gesucht Mann raubt 81-jährige Radfahrerin in Beuel aus

In Beuel hat am Donnerstag ein unbekannter Mann eine 81-Jährige ausgeraubt. Die Frau war gegen 10.55 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße „An Sankt Josef“ in Fahrtrichtung „Rudolf-Hahn-Straße“ unterwegs, als ein weiterer Radfahrer gegen ihr Hinterrad gefahren sei, teilte die Polizei mit.