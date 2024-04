Grünarbeiten nach dem 1. März Ärger über Kahlschlag auf der Maria-Montessori-Allee

Mitarbeiter einer Bonner Gartenbaufirma haben in dieser Woche im Auftrag der Stadt Bonn damit begonnen, die Bepflanzung des Mittelstreifens auf der Maria-Montessori-Allee in Beuel zu erneuern. Wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt, stehe die Straße vor einer ökologischen Aufwertung: „Die Bepflanzung des Mittelstreifens ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Auffrischung. Ziel ist es, die Straße nicht nur ästhetisch, sondern auch im Sinne der Artenvielfalt aufzuwerten.“