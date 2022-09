Bilanz am Montag : Mehr als eine Million Besucher nach vier Tagen Pützchens Markt

Der Verein Pützchens Markt hilft war am Kirmesmontag auf dem Rummel im Einsatz und hat Heimkindern einen unvergesslichen Tag beschert. Foto: Benjamin Westhoff

Pützchen Der Besucherandrang auf Pützchens Markt ist erwartet hoch: Am Montag wurde die Millionen-Grenze durchbrochen. Außerdem gab es den traditionellen Heimkindertag am Montag.

Der 653. Pützchens Markt hat am Montag in Sachen Besucherzahl die Millionen-Grenze durchbrochen. Peter Barth, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen, ist begeistert: „Der Sonntag war schon ein echter Knallertag. Aber auch der Montag lief aus Schaustellersicht bestens.“ Der erfahrene Kirmesgeschäftbetreiber wagte am frühen Montagabend folgende Schätzung: „Bis einschließlich Montag werden rund 1,05 Millionen Gäste über die Marktwiesen gebummelt sein. Am Dienstag erwarte ich nochmals 150.000 Besucher, sodass wir wahrscheinlich nach fünf Kirmestagen bei 1,2 Millonen Besuchern liegen werden. Das ist ein sehr guter Wert.“

Heimkindertag gibt es seit 1958

Der Kirmesmontag steht traditionell im Zeichen der „guten Tat“. Wer nach den Karussellfahrten in die strahlenden Augen der Heimkinder blickte, wusste, dass sich der ehrenamtliche Einsatz für vom Schicksal nicht begünstigter Kinder, Behinderter und Seniorenheimbewohner gelohnt hatte.

Der Verein „Pützchens Markt hilft“ hat am Kirmesmontag 1250 Angehörige aus 25 Einrichtungen aus der Region – darunter 300 Betreuer – zu Gast gehabt und sie über mehrere Stunden auf dem Jahrmarktsgelände bespaßt. Die Zahl der Teilnehmer stellt einen Rekord in der Vereinsgeschichte dar.

Schon seit 1958 unterstützen die am Jahrmarkt beteiligten Schausteller die Aktion. Was zunächst auf Initiative der drei Bonner Schausteller Karl Hölzgen, Andreas Heinrichs und Hermann Fellerhoff als Arbeitskreis begann, wird seit vielen Jahren durch den Verein fortgesetzt. Am Montagmorgen packten die ehrenamtlichen Helfer 800 Überraschungstüten für die Kinder.

Infinity und Aeronaut fahren wieder

Montagmittag nahm auch das Fahrgeschäft „Infinity“ seinen Betrieb auf. Ein technischer Defekt hatte dazu geführt, dass der Publikumsliebling seit Samstagabend still stand. Wie ein Mitarbeiter der Betreiberfirma Hoefnagels dem GA mitteilte, war ein Hydraulikzylinder des Podiums defekt. Zeitaufwendig war die Reparatur unter anderem deshalb, weil das Ersatzteil aus den Niederlanden angeliefert werden musste.

Am späten Sonntagabend traf es auch den gegenüberstehenden Turm „Aeronaut“. Das hochsensible Sicherheitssystem löste einen Notstopp aus. Folge war: Die Fahrgäste mussten etwa 20 Minuten im Abendhimmel warten, bis sie wieder heruntergefahren wurden. Der 80-Meter-Turm nahm aber am Montagvormittag seinen Betrieb wieder ganz normal auf. „Diese Sicherheitsvorkehrung ist dafür eingebaut, dass eben nichts passiert. Bei der kleinsten Fehlermeldung wird der Fahrbetrieb angehalten“, sagte ein Mitarbeiter dem GA.

Polizei musste Autobahnabfahrt sperren

Der städtische Ordnungsdienst verzeichnete bislang nur wenige Einsätze auf dem Marktgelände. Bei zwei Jugendschutzkontrollen wurden Alkohol und Zigaretten vernichtet. Außerdem verwarnten die Mitarbeiter einen Wildpinkler und übergaben drei verloren gegangene Kinder an ihre Eltern. Gemeinsam mit der Polizei musste vom Nachmittag bis in den frühen Abend aufgrund des großen Andrangs die Autobahnabfahrt Pützchen gesperrt werden. Zudem musste an zwei Ausschrankbetrieben die Sperrstunde durchgesetzt werden.

Der städtische Rettungsdienst und die Sanitätsdienste mussten fast 50 Mal eingreifen. Dabei handelte es sich überwiegend um veranstaltungsübliche Hilfeleistungen aufgrund von Alkoholkonsum, Kreislaufproblemen oder körperlichen Auseinandersetzungen. Die Feuerwehr hatte bislang keinen Brandeinsatz.

Positive Zwischenbilanz der Stadt

Die Stadt Bonn zieht zufrieden Zwischenbilanz. Marktleiterin Kathrin Krumbach: „Pützchens Markt 2022 ist bislang das fröhliche und friedliche Fest, das wir uns als Veranstalter wünschen. Und wir sind zuversichtlich, dass dies bis zum Abschlussfeuerwerk am Dienstagabend auch so bleiben wird.“

Lebensmittelüberwachung kontrollierte 110 Betriebe