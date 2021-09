Infostand im Wald : Mehr Trampelpfade im Ennert gefährden die Pflanzen und Tiere

Über Ge- und Verbote im Wald haben die Stadt Bonn, das Regionalforstamt und die Biologische Station am Sonntag an einem Infostand im Ennert aufgeklärt.

Bei der Mountainbike-Tour im Ennert dem neu entstandenen Pfad folgen, der zwischen zwei Baumgruppen verläuft? Oder neben dem gekennzeichneten Weg joggen, weil es besser für die Gelenke ist? Ob aus Bequemlichkeit, Abstandsdrang oder Freiheitslust: Die Gründe für die Nutzung von Trampelpfaden sind vielfältig. Dass durch solche Alternativ-Wege immer auch ein Stück Natur und somit Lebensräume und Rückzugsorte für Tierarten zerstört werden, ist vielen Waldbesuchern nicht bewusst. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, luden die Stadt Bonn, das Regionalforstamt und die Biologische Station am Wochenende zu einem Infostand am Aussichtspunkt Skywalk (Rabenlay) ein.

„Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern suchen den Dialog mit den Menschen“, sagte Astrid Mittelstädt von der Biologischen Station. Dafür hatte ihr Team vor dem Infostand eine interaktive Tafel aufgestellt, auf der Waldbesucher angeben konnten, was ihre Motivation war, an diesem Tag in den Wald zu kommen. „Die meisten Leute wollen entspannt spazieren gehen, sich erholen und den Ausblick hier genießen“, sagte Mittelstädt. Viele Menschen gaben an, im Wald auch gerne Sport zu treiben. Nur die Wenigsten setzten ihre Markierung bei sonstiger Freizeitgestaltung, wozu etwa Geocashing, Grillen, Zelten, Feiern, oder Lagerfeuer zählen.