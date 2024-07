Meteorologischer Sicherheitsdienst für Großkirmes „Ein Jahrmarkt wie Pützchens Markt ist so groß – der hat sein eigenes Klima“

An einer Wand im Hauptquartier des Bonner Wetterdienstes donnerwetter.de hängt eine große Schautafel mit der Überschrift „Das Mikroklima auf Großveranstaltungen“. Die Übersicht zeigt die zentralen Erkenntnisse einer Studie von Karsten Brandt, die der Meteorologe vor 20 Jahren im Kontext seiner Doktorarbeit bei einem Kongress im kanadischen Vancouver präsentierte. Vom 6. bis zum 10. September findet in diesem Jahr wieder Pützchens Markt statt. Und wie bereits 2023 wird Karsten Brandt als Geschäftsführer des privaten Bonner Wetterdienstes donnerwetter.de die Stadt Bonn als Veranstalter in meteorologischen Fragen während des Volksfestes beraten.