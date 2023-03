Defekte Heizanlage Mieter in Oberkassel harren einen Monat in der Kälte aus

Als vor knapp zwei Wochen zum ersten Mal wieder ein wohliges Zischen in Brigitte Hausers (Name von der Redaktion geändert) Heizkörper zu vernehmen war und sich das Wohnzimmer langsam aufheizte, war die Oberkasslerin erleichtert. Seit gut einem Jahr wohnt sie in der Theresienau 15, einem Mehrfamilienhaus. „Ich habe so etwas noch nie erlebt. Mehrere Wochen lang saßen wir in der Kälte, weil unsere Heizung ausgefallen war“, berichtete sie damals dem GA. Ihren Name möchte sie nicht in der Zeitung lesen.