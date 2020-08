Wohnung in Bonn nur für Studenten : Mieter wollte aus der Wohnung nicht ausziehen

Wohnung in Bonn nur für Studenten

Beuel Ein Vermieter gibt an, dass seine Wohnungen Studenten vorbehalten sind. Das sieht einer seiner Mieter anders. Beide trafen sich zum Vergleich vor dem Bonner Amtsgericht.

Offenbar sah der Mietvertrag vor, dass das 22-Quadratmeter-Appartement nur an Studenten vermietet werden darf: Nach dem Vortrag des Klägers vor Gericht liegt eine entsprechende Baulast auf dem Gebäude unweit des Beueler Rheinufers. Weil sein Mieter aber inzwischen einen festen Job habe, kündigte der Eigentümer der Wohnung dem Mann.

Dieser sah die Rechtslage jedoch anders und wollte zunächst nicht ausziehen. Schließlich würden in dem Haus auch andere Wohnungen von Nichtstudenten bewohnt. Bei dem Gütetermin vor dem Bonner Amtsgericht am Mittwoch gab es dann aber eine Überraschung: Der Vermieter sah seine Klage als erledigt an, weil sein Mieter Ende Juli dieses Jahres dann doch ausgezogen war. Der Mann hatte das Appartement im Jahr 2004 gemietet – damals noch von einem anderen Eigentümer.