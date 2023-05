Seit 70 Jahren aktiv 84-jähriger Bonner ist amtierender Deutscher Tischtennismeister

Der ehemalige Leiter des Beueler Ennertbads ist mittlerweile 84 Jahre alt. Wer aber meint, Dum lebe mit seinen Trophäen ausschließlich in der Vergangenheit, irrt gewaltig. Der Oberkasseler ist in seiner Altersklasse amtierender Deutscher Tischtennismeister im Mixed und Vize-Meister im Doppel. Bei den Meisterschaften in Ahrensburg war er kürzlich an der Platte mal wieder erfolgreich.