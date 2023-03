Bauarbeiten vor Abschluss : 84 neue Plätze für Geflüchtete in Pützchen

Bald kein „Lost Place“ mehr: Bis zu den Sommerferien sollen „Am Herz-Jesu-Kloster“ 84 Menschen ein vorübergehendes Zuhause finden. Foto: Benjamin Westhoff

Pützchen/Bechlinghoven Um mehr geflüchteten Menschen eine Unterkunft geben zu können, errichtet die Stadt in Beuel neue Notquartiere. 84 Menschen könnten bald schon in Pützchen auf einem Grundstück an der Straße „Am Herz-Jesu-Kloster“ unterkommen.

Ein großer Baukran ist seit einigen Tagen in Pützchen an der Straße „Am Herz-Jesu-Kloster“, ganz in der Nähe des Sankt Adelheid-Gymnasiums, im Einsatz. Bereits 2015 sollte auf dem städtischen Grundstück eine Unterkunft für Geflüchtete entstehen, erste Fundamente wurden errichtet. Weiter ging es jedoch nicht, da damals immer weniger Geflüchtete in Deutschland ankamen und die Unterkünfte von der Stadt Bonn nicht mehr benötigt wurden. Das Grundstück und das Fundament wucherten mit Wildkräutern und Brombeeren zu – die Fläche wurde zu einem sogenannten Lost Place.