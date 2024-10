Kultkneipe „Furios“ in Beuel 47 Studenten-Appartements im „Geisterhaus“ geplant

Nach jahrelangem Stillstand kommt wieder Bewegung in die Planung für das Grundstück der früheren Kultkneipe „Furios“. Die Sabine Schütz Immobilien und Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Troisdorf hat das Gebäude in der Oberen Wilhelmstraße 35 und das Nachbargebäude mit der Nummer 33 erworben und plant nun einen Neubau.