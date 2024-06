Platz an der Clemensstraße Neues Wandgemälde zeigt Beueler Sehenswürdigkeiten

Immer wieder blieben in den letzten Tagen Menschen aus Vilich-Rheindorf und Schwarzrheindorf am Platz an der Clemensstraße stehen, um den jungen Künstlern Christina Hunold und Lukas Zimmermann bei der Arbeit zuzusehen. In nur wenigen Tagen haben die beiden das neue Wandbild auf die Mauer aufgetragen, das Sehenswürdigkeiten aus dem Ortsteil in ein besonders schönes Licht setzt.