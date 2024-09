Streit in Niederholtorf „Dieser Zaun ist ein Sinnbild für Geldverschwendung und fehlende Bürgernähe“

Der Streit um den Metallzaun in Niederholtorf geht in die nächste Runde. Anwohnerin Sylvia Gratzfeld hat nach umfangreicher Kommunikation mit der Stadtverwaltung nun einen Bürgerantrag für die Beueler Bezirksvertretung gestellt, in dem sie fordert, den Zaun am Ende der Straße Am Bolzplatz wieder zu entfernen.