Adventszeit in Bonn Das erwartet die Besucher auf dem Nikolausmarkt in Beuel

Die Kinder können sich neben dem Schmücken von Bäumen auf einen weiteren Höhepunkt in diesem Jahr freuen: Das Kinderkarussell ist wieder da. Und es ist mit seinen sieben Metern Durchmesser das größte Karussell, das der Markt je hatte. „Wir haben den Nikolausmarkt entlang der Gottfried-Claren-Straße erweitert. Das Karussell kommt an das Ende der Straße“, so Birkner.