Das Retten von Menschen : Notärzte absolvieren praktischen Teil der Fortbildung in Bonn

Angehende Notärzte bei einer Übung auf dem Feuerwehrgelände in Beuel. Foto: Anton Dieckhoff

Beuel Notärzte müssen eine aufwendige Weiterbildung absolvieren, bevor sie in den Außendienst dürfen. Einen Teil davon haben angehende Notärzte an diesem Samstag in Beuel erledigt. Dabei kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.



Aus dem zweistöckigen Haus steigt Qualm auf. Auf dem Platz vor dem Haus sammeln sich bereits die Verletzten. Feuerwehrmänner begleiten immer mehr verletzte Kinder aus dem Haus. Sogar eine Drehleiter setzt die Feuerwehr ein, um eine verletzte Person aus dem Haus zu retten.

So sieht der Auftakt des praktischen Teils der Fortbildung aus, den angehende Notärzte absolvieren müssen. Der Qualm kommt aus einer Nebelmaschine und die Verletzten sind nur Amateurdarsteller der Jugendfeuerwehr. Die Situation soll trotzdem den Ernstfall darstellen und den angehenden Notärzten ein Gefühl davon vermitteln, wie ein Einsatz aussehen könnte und was sie dann tun müssen.

Zeitintensive Ausbildung zum Notarzt

Eine Woche lang haben 25 Ärztinnen und Ärzte Vorträge angehört und praktische Übungen absolviert, damit sie auf ihren Arbeitsalltag als Notärzte gut vorbereitet sind. „Diese Art von Fortbildungskursen sind Teil vor verschiedenen Voraussetzungen, die ein Arzt mitbringen muss, um Notarzt zu werden“, sagt Andreas Bartsch, er leitet diesen Kurs gemeinsam mit Ulrich Heister seit fast 30 Jahren.

Die Voraussetzungen beinhalten ein Einsatzpraktikum mit mindestens 50 Einsätzen, die Ärztinnen und Ärzte müssen mindestens drei Monate auf der Intensiv- oder Anästhesiestation gearbeitet haben, sie müssen eine Prüfung bei der Ärztekammer bestehen und den Fortbildungskurs absolvieren.

Der Fortbildungskurs findet eigentlich ein Mal im Jahr statt. Doch durch Corona und die dadurch notwendigen Schutzmaßnahmen können nur noch 25 Leute am Kurs teilnehmen. Deshalb findet er seit einigen Jahren zwei Mal im Jahr statt.

In Bonn gibt es keinen Mangel an Notärzten

Trotz der aufwendigen Weiterbildung gibt es keinen Notärztemangel in Bonn und Umgebung. Die Bewerberzahlen sind seit Jahren konstant. „Auf dem Land ist der Bedarf groß, aber in den Städten gibt es eigentlich immer genug Notärzte“, sagt Bartsch. Teilweise müssten die Notärzte aus den Städten aber im Ländlichen aushelfen.

„Ein Notarzt ist oft auf sich allein gestellt, das ist ein schwieriger Job, weil man außerhalb der Klinik ist und wenige Hilfsmittel zur Verfügung hat“, sagt Bartsch. Emilia Kandurova und Tondi Ulisse aus Südtirol möchten trotzdem Notarzt werden. Ulisse ist extra aus Italien nach Bonn gereist. „Die Arbeit macht Spaß, ich muss Entscheidungen treffen, die ich in der Klinik nicht treffen muss“, sagt Kandurova. Den Kurs loben beide, man gewinne viel Verständnis für die Arbeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Rettungsdienst sucht allerdings Mitarbeiter

Im Rettungsdienst gebe es allerdings hohen Personalbedarf, sagt Feuerwehrmann Eric Lambertz. Er unterstützt die Ausbilder seit Jahren dabei, realistische Situationen darzustellen, die die Ärzte im Arbeitsalltag erwarten. Wie zum Beispiel die Szene zu Beginn der Übung.