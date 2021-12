Unfall in Oberkassel : Fußgängerin in Bonn von Auto erfasst und schwer verletzt

Die 50-Jährige kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn In Bonn-Oberkassel ist eine 50-Jährige von einem Auto angefahren worden, als sie bei grün zeigender Ampel über die Straße lief. Sie wurde nach dem Unfall am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine 50 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Oberkassel von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Sie kam nach dem Unfall am Dienstagmorgen stationär in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Den Angaben nach wollte die Frau über die Kastellstraße laufen, als die Ampel für sie grünes Licht zeigte. Dabei wurde sie von einem 61-jährigen Autofahrer erfasst, der gerade nach links abbiegen wollte. Die Passantin stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.

(ga)