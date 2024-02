Hilfe für Buchhandlung in Oberkassel Darum können „Max und Moritz“ aufatmen

Tatsache ist, dass in der Adrianstraße gerade die Hausanschlüsse im Bauabschnitt vor der Buchhandlung vollzogen werden. Laut SWB-Pressesprecher Maximilian Mühlens dauern diese Arbeiten noch maximal zwei Wochen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. „Dann wandert die Baustelle in Richtung Norden weiter, und der Verkehr kann wieder bis zum Geschäft fließen“, so Mühlens.