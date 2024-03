Kindertagesstätte in Oberkassel „Power Pänz“ fehlt der Platz zum Auspowern

Oberkassel · Die Kindertagesstätte „Power Pänz“ in Oberkassel hat bereits die Zahl der Kitakinder reduziert, um die Enge in den Räumen und im Freigelände zu reduzieren. Nun wendet sich die Elterninitiative mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit.

13.03.2024 , 12:26 Uhr

Nina Freistedt (l.) und Ilka Zanner sind auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für die „Power Pänz“. Foto: Benjamin Westhoff

Von Holger Willcke Redakteur Beuel