Polizei sucht Zeugen : Unbekannter Räuber bedroht 25-Jährigen in Bonn-Oberkassel mit Messer

Unbekannter Räuber bedroht 25-Jährigen in Bonn-Oberkassel mit Messer

Bonn Ein unbekannter Mann hat einen 25-Jährigen in Oberkassel mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Anschließend schlug er ihm ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Bonn-Oberkassel wurde ein 25-Jähriger am späten Mittwochabend von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Laut Polizeiangaben übergab der mit dem Messer bedrohte Mann dem Täter Bargeld. Anschließend schlug der Täter dem 25-Jährigen ins Gesicht und flüchtete in Richtung der Stadtbahn-Haltestelle Oberkassel-Süd.