Erhalt des historischen Ortskerns Stadt könnte ganze Straßenzüge von Oberkassel unter Schutz stellen

Erhaltungssatzung

In der Begründung zum Ratsbeschluss, eine Erhaltungssatzung für Oberkasssel in Auftrag zu geben, heißt es, dass der Ortsteil Oberkassel in seinem Zentrum grundsätzlich noch historisch geprägte und gewachsene sowie klar ablesbare städtebauliche Strukturen aufweist, die dem Ort eine eigene Identität und ein unverwechselbares Ortsbild geben.

Beim Erhalt des Ortsbildes gehe es nicht um gestalterische Details, sondern um städtebauliche Maßstäbe, wie Gebäudekubaturen, Straßenfluchten oder prägende Elemente im Raum. Es komme mithin nicht auf detaillierte Vorgaben zur Fassadengestaltung oder Zulässigkeit von Dachgauben, sondern vielmehr auf das Zusammenspiel der einzelnen Gebäude an. Das homogene Ortsbild im Zentrum von Oberkassel begründe die Aufstellung einer entsprechenden Satzung, da in den Bereichen wie der Königswinterer Straße, Zipperstraße und Adrianstraße diese homogene Struktur noch deutlich ablesbar ist.

Auch wird in der Begründung darauf hingewiesen, dass es sich in Oberkassel um Bereiche „mit erhöhtem Veränderungsdruck aufgrund der beliebten Lage innerhalb der wachsenden Stadt Bonn“ handelt. Beachtenswert sei in Oberkassel auch die Dichte an Baudenkmälern, deren Umgebungsschutz sich auf gestalterische Anforderungen für Bauvorhaben im Wirkungskreis der Denkmäler auswirke.