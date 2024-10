Karitative Aktion in Oberkassel Händler sammeln Überraschungstüten für Obdachlose

„Der Kleine Senat hat sich zur Aufgabe gemacht, das Karnevalsbrauchtum zu unterstützen und widmet sich dort in erster Linie der Förderung der Kinder“, erläutert Schönen. „Aber nicht nur an Kinder, sondern auch an andere hilfsbedürftige Menschen denkt der Kleine Senat, und so werden jedes Jahr 150 Obdachlose aus Bonn zu einem gemeinsamen Gänseessen ins Zeughaus der Stadtsoldaten Beuel eingeladen.“ Für die obdachlosen Menschen sei dies ein einmaliges und großartiges Erlebnis, wie die Oberkasseler Händler in der Vergangenheit schon einige Male mitverfolgt haben.