Nach Knöllchenwelle Verwaltung will weitere Parkflächen in Oberkassel ausweisen

Bereits in der August-Sitzung der Bezirksvertretung ging es um einen Bürgerantrag zur Parkplatzsituation in Oberkassel. So hatte die Verwaltung auch die Situation in der Kalkuhlstraße geprüft und dabei festgestellt, dass das Parken auf dem breiten Gehweg zwischen den Einmündungen Am Buschhof und Königswinterer Straße mittels Beschilderung legalisiert werden könne. Der übrige Abschnitt in Richtung Rhein sei dafür aber nicht ausreichend breit, sodass dort Parkvorgänge auf dem Gehweg nicht erlaubt werden könnten.